Francisco Petrasso encontró su lugar en el fútbol en Independiente Rivadavia

"Estoy con muchas ganas de jugar el partido y de poder lograr los tres puntos. Vamos a enfrentar a un rival duro y difícil. Ellos están en los primeros lugares, nosotros queremos ganar y dar vuelta la página de la derrota que sufrimos con Unión en nuestra cancha", arrancó diciendo el defensor del elenco Azul.

Con respecto al crecimiento del equipo en la Liga Profesional -ganó dos partidos, empató uno y perdió un encuentro- afirmó: "Nos vino muy bien la pretemporada que hicimos en Córdoba para terminar de afianzar el grupo, corregimos algunas falencias que teníamos como equipo. El objetivo nuestro es dejar al equipo en primera división, porque se lo merece".

El cariño de Francisco Petrasso por los hinchas de la Lepra

Francisco Petrasso siente un sentido de pertenencia por los colores azules y admitió: "Me siento muy identificado con el hincha, siempre voy a estar agradecido a este club. Desde el momento que llegué la gente de la Lepra siempre me brindó su cariño, me siento muy bien en esta institución".

Francisco Petrasso Lepra..jpg

La vida del defensor en Mendoza

Al defensor se lo consultó sobre cómo se siente en Mendoza y aseguró: "Me gusta la tranquilidad que tiene, yo venía de Buenos Aires donde se vive de otra manera. Es una ciudad tranquila, linda, que te hace bajar muchas revoluciones y se afronta la vida de otra manera"

La palabra de Francisco Petrasso