Martín Cicotello, DT de Independiente Rivadavia, no esquivó las consultas sobre Reali y Villa

cicotello 3.jpg Martín Cicotello respondió sobre el mercado de pases de Independiente Rivadavia. Nicolás Ríos

"Es un partido clave en el que tenemos que tratar de competir de la mejor manera posible. Es un rival con una idea de juego, pero nosotros tenemos que imponer lo nuestro", dijo Cicotello quien tendrá del otro lado a Darío Kudelka, de quien fue asistente en el inicio de su carrera: "Con Darío (Kudeka) hemos trabajado mucho y estoy muy agradecido por las oportunidades que me ha brindado. Lo conozco como entrenador, pero hace tiempo que no estoy más con él y todos los entrenadores vamos evolucionando. Tengo el placer de conocer mucho a los chicos que están jugando en Huracán y sirve para saber con lo que nos vamos a enfrentar, pero lo importante es lo que hagamos nosotros".

Respecto de la actualidad de Independiente Rivadavia, el entrenador explicó: "El plantel está bien. Creo que del último partido salimos fortalecidos por el rendimiento. A lo mejor eso no se tradujo en el resultado positivo, pero nosotros creemos mucho en lo que estamos haciendo y los jugadores cada vez lo hacen mejor. Con respecto a lo físico estamos bien, recuperando a algunos de los muchachos que no tuvimos disponibles para enfrentar a Unión. Tengo una idea de cómo formar el equipo pero nos tomamos tiempo con mi grupo de trabajo para decidir los últimos detalles. Vamos a enfrentar un rival importante. Nos tocaron rivales que están peleando la punta, así es que tenemos que tomar todos los recaudos posibles y también hacer nuestro partido".

cicotello 1 (1).jpg Nicolás Ríos

"El equipo ha evolucionado en varios aspectos, obviamente con nuestros defectos y virtudes porque el proceso de crecimiento de un equipo lleva tiempo, o por lo menos para nosotros son horas de trabajo. Hemos podido bajar el porcentaje de goles en contra que era un objetivo, pero tenemos que seguir creciendo porque de nada sirve hacerlo en una parte del campeonato y la otra no. Pero como digo, el fútbol es un todo, es algo integral y creo que el equipo está evolucionando en varios aspectos", agregó Martín Cicotello.

La continuidad de Reali y Palacios según el DT

En las últimas horas crecieron las versiones que indican que Matías Reali será jugador de San Lorenzo, club que ejecutará la cláusula de rescisión, pero Cicotello lo desmintió: "Reali (Matìas) está con nosotros. Va a jugar el sábado. Si todo sigue normal va a jugar y digo si todo sigue normal porque es un jugador que hoy está disponible para nosotros. De lo otro que se habla no tengo idea".

reali 3.jpg Nicolás Ríos

Otro que podría tener una oferta es el defensor Tomás Palacios, y el DT asumió: "De la oferta no sé nada. Sinceramente no es mi rol, no me compete y no tengo por qué saber. Llegado el caso se me comunica y después se evalúa, pero no tengo idea y no me puedo hacer cargo de eso. Sí te puedo hablar de que Tomi (Palacios) está teniendo una evolución muy importante y tiene que seguir creciendo. Es un chico que vino a préstamo de otro club justamente para crecer y está aprovechando la oportunidad, lo que no significa que no tenga que seguir desarrollándose. Lo veo bien como a muchos otros jugadores del plantel pero tiene que seguir creciendo".

Martín Cicotello y la probable llegada de Sebastián Villa a la Lepra

"Somos un grupo de trabajo muy comprometido, hablo de los jugadores, de la gente que está alrededor nuestro y del cuerpo técnico. No me gusta hablar mucho del mercado de pases en este momento porque estoy pensando en el partido que viene, pero nosotros estamos con un compromiso al que el que venga a sumarse deberá integrarse y entender lo que estamos haciendo por este club", dijo Cicotello cuando fue consultado por la probable llegada del delantero colombiano Sebastián Villa.

cicotello 2.jpg Nicolás Ríos

En el mismo tono, ante la consulta de si el ex Boca había sido un pedido suyo, el santafesino aclaró: "Evaluamos muchos futbolistas continuamente porque nos dedicamos a esto y buscamos en la medida de lo posible, cuando se abre un libro de pases, potenciar lo que tenemos. Pero repito, nosotros tenemos un grupo de trabajo muy comprometido, que se sacrifica día a día y que entendió la situación en la que estamos. Todavía no vino nadie, pero esperamos que el que venga a sumarse a ese proyecto entienda lo que nos estamos jugando".

El receso, la pretemporada y el mercado de pases

"Tenemos planificado el regreso a los entrenamientos el martes 25 de junio", reveló Cicotello antes de señalar: "Después del partido los chicos van a quedar liberados y tienen 8 o 9 días de vacaciones. Tenemos planificada una pretemporada que consta de una parte acá en Mendoza y otra en Córdoba donde realizaremos algunos amistosos. En cuánto el número de jugadores que necesito no lo tengo precisamente. Entiendo que tenemos que potenciar algunos lugares del equipo, pero también entiendo que es un mercado de pases largo donde muchas veces uno no se espera y aparecen oportunidades que se pueden aprovechar. Tanto Sebastián (Peratta) como la dirigencia están trabajando con algunos pedidos que hicimos y algunas oportunidades que también aparecen. Creo que a medida que evolucione eso vamos a tener el panorama más claro".

Cicotello ..jfif

En cuanto a las posibles salidas y refuerzos que pueden llegar en el mercado de pases, afirmó: "Sé que en estos momentos puede pasar cualquier cosa. Hay chicos que han mostrado un buen rendimiento y pueden venir a buscarlos obviamente y eso sucede en todo mercado de pases. Bueno está en nosotros como institución entender qué es lo mejor. Yo siempre digo que por arriba de todo está el club y después también está la carrera de los jugadores y el proyecto que tenemos acá en Independiente hasta fin de año porque esto continúa y lo que nosotros creemos es que en los mercados de pases las oportunidades son de salida y de entrada. A partir del lunes que viene me ocuparé del tema. Hoy estoy muy compenetrado en lo que tenemos que hacer el sábado".