Fausto Montero analizó la temporada del Deportivo Maipú luego de quedar casi afuera del Reducido: "El balance no es positivo"

Sobre qué le falto al Deportivo Maipú para quedarse con los tres puntos en casa, en lo que hubiera sido un resultado clave en la lucha por clasificar, el capitán del Cruzado expresó: "Con respecto al partido, nos faltó al principio cargar de gente el área; después pusimos más gente en ataque pero no podíamos crear situaciones ahí con el juego aéreo. No pudimos y nos quedamos con las manos vacías". Además Montero analizó lo que fue el inicio de la temporada para el equipo: "En principio fue un armado complejo de plantel, nos costó mucho armar una base. Terminamos muy tarde el torneo anterior y nos costó mucho arrancar un nuevo torneo y el arranque fue muy duro. Hay muchos equipos que hoy se están jugando la permanencia".

En ese sentido, Fausto Montero calificó el desempeño del Deportivo Maipú en este 2024: "No creo que el balance sea positivo porque la meta nuestra era entrar al Reducido, por la reacción que había tenido el equipo, por la cantidad de puntos que habíamos sumado y nos quedamos con ese sabor amargo de haber tenido la chance", sentenció. Sin embargo, el Cruzado deberá esperar resultados de sus rivales directos en la tabla de posiciones y tendrá que ganar obligatoriamente, de visitante, en la última fecha ante Estudiantes de Buenos Aires. "Todavía queda una mínima oportunidad si se nos dan algunos resultados. Si nosotros no ganamos no podemos depender de los rivales. Tenemos que mirarnos a nosotros, ver lo que hicimos mal y reflexionar mucho más en eso", reflexionó el capitán.

Por último, respecto de la última fecha que deberá afrontar el elenco de Juan Manuel Sara, Fausto Montero expresó: "Estamos desanimados porque se nos habían dado un par de resultados para este partido y ahora tendremos que ir a ganar y esperar a ver qué pasa. Nos juegan muy en contra los goles que tenemos los goles en contra que tenemos y dependemos también de eso. Vamos a esperar a la última fecha a ver qué nos depara".