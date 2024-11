Ezequiel Medrán ponderó el empate de Gimnasia y Esgrima sobre Estudiantes de Buenos Aires, en un partido complejo que terminó con incidentes

"Prácticamente no nos generaron situaciones de gol. Se termina desvirtuando en el final por los incidentes, que fue lamentable la situación que pasó, pero creo que, en el campo de juego, el equipo fue superior", argumentó Medrán sobre el desempeño de Gimnasia y Esgrima ante el Pincha de Buenos Aires.

El entrenador también se refirió al penal que el árbitro Maximiliano Macheroni sancionó por una infracción que consideró que había cometido Facundo Nadalín en área propia. "A mí me da la sensación que no fue penal. A la distancia se ve que no hubo una falta, el árbitro interpretó otra situación que les dio la posibilidad de hacernos el gol y tuvimos que trabajarlo hasta el final con mucha incertidumbre pero por suerte lo pudimos resolver", expresó Medrán sobre la situación que se generó sobre el final del partido.

Gimnasia y Esgrima se quedó con 10 jugadores a los 25 minutos del segundo tiempo por la expulsión de Federico Torres luego de una doble amonestación. El defensor se quien perderá la ida de los cuartos de final. "Es una lástima lo de Fede (Torres) porque viene compitiendo muy bien, nos está dando soluciones. La expulsión nos condiciona y esperemos poder recuperar a Nadalín en su nivel, porque viene de una inactividad, y esta semana trabajar de la mejor manera para llegar al siguiente partido", comentó el DT al respecto.

Festejo-Gimnasia-1.jpg Gimnasia y Esgrima empató ante Estudiantes de Caseros y clasificó a cuartos de final del Reducido. Foto: Axel Lloret/UNO.

Gimnasia tendrá el domingo para descansar y ya el lunes a la noche conocerá su rival, al que enfrentará en la próxima instancia del Reducido de la Primera Nacional. Sobre la clasificación y la serie que viene, Ezequiel Medrán manifestó: "Hay que saber disfrutar este momento, los chicos vienen haciendo un trabajo muy bueno y tienen que disfrutarlo y descansar. El lunes conoceremos el rival y tendremos que pensar en hacer una gran semana", cerró.