Hubo disturbios e incidentes sobre el final del partido entre Gimnasia y Estudiantes de Buenos Aires

disturbios gim2.jpeg Idas y vueltas en las agresiones entre gente del Lobo y del Pincha de Caseros. Foto: Axel Lloret/UNO.

Desde allí se desató una bataola de enfrentamientos entre jugadores y colaboradores de Estudiantes de Caseros con la policía y, luego, con integrantes del cuerpo técnico de Gimnasia y Esgrima, por la mencionada pelota que -entendían- que estaba situada en el banco local.

El partido estuvo detenido varios minutos y, luego de la instancia de violencia física entre ambas parcialidades, el árbitro expulsó a Lautaro Petruchi, arquero suplente de Gimnasia; Jonathan Berón, delantero de Estudiantes de Buenos Aires, y a colaboradores de ambos cuerpos técnicos por los incidentes.

martin correa.jpeg Martín Correa, secretario de Gimnasia y Esgrima, golpeado en los disturbios en el partido frente a Estudiantes de Caseros.

Martín Correa, secretario de Gimnasia y Esgrima, se llevó la peor parte puesto que fue golpeado en su ojo y se fue lastimado con atención médica. "Fue un golpe grande porque, producto del golpe, caí dentro del túnel de salida. Me dijeron que fue el jugador 9 pero no vi quién me pegó. Los médicos me atendieron y frenaron la hemorragia pero tengo que hacerme un control. Estoy bien", relató el dirigente.

Gimnasia, pese a los inconvenientes, obtuvo el boleto a la siguiente fase donde espera rival que se conocerá luego de la fecha de este fin de semana que concluye el día lunes con el enfrentamiento entre All Boys y Colón.