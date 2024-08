La Justicia realizó este martes un allanamiento en la casa de Cassiau, ubicada en un barrio cerrado en Canning, donde, luego de una denuncia realizada por el ex deportista por presunta violencia hacia los hijos de 12 y 10 años de la pareja, se encontraron armas de fuego y municiones.

ortigoza 1.jpg Néstor Ortigoza es ídolo de San Lorenzo.

Luego de esto, la mujer denunció a Ortigoza por violencia de género y no es la única vez que el paraguayo se ve involucrado en este tipo de episodios, ya que hace dos años tuvo una condena a dos años y dos meses de prisión condicional por amenazas coactivas contra un ex empleado de San Lorenzo Mauricio Argañarás. Finalmente, la causa no avanzó porque la jueza Graciela Angriman consideró extinguida la acción penal.