El tío de James Rodríguez se refirió a la posibilidad que el colombiano se sume a un grande de Argentina

Y agregó en declaraciones radiales: "La llegada de James a Boca sería ideal para relanzar su nivel y para que vuelva a tener su nombre en las órbitas grandes. James es un talento innato. (Luis) Suárez también lo es, pero un jugador como él no se ve mucho en el mundo".

Sin embargo, manifestó: "En principio, te digo que la intención de James es seguir un tiempo más en Europa pero esto es fútbol y las posibilidades se pueden presentar, más si es Boca con su nivel y renombre internacional".

El futuro de James Rodríguez es un interrogante

El futuro del mediocampista, que tiene contrato hasta 2024 con el Al Rayyan de Qatar, es una incógnita y el "Xeneize" podría intentar sumarlo a sus filas.

James, que no tiene minutos desde marzo, señaló: "No sé dónde jugaré ahora, esperemos que el mercado de pases se abra para ver quién me quiere. Donde me quieran voy".