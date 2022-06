Chile perdió con Ghana y los hinchas explotaron: "Ni para el Mundial del 2030"

►TE PUEDE INTERESAR: Piqué, recién separado de Shakira, recibió un baldazo de agua fría en el Barcelona

El seleccionado chileno, que no participará del Mundial de Qatar 2022 por no haberse clasificado, no ganó aún desde que asumió la dirección técnica el Toto Berizzo, ya que a la mencionada caída ante los tunecinos y el empate con Ghana, se suma la derrota en el debut del DT ante Corea del Sur por 2-0 el 6 de junio pasado.

chile-ghana.jpg Chile se despidió de su gira asiática sin triunfos.

Los dirigidos por Berizzo, que no tienen previstos nuevos amistosos, no supieron aprovechar los hombres de ventaja que tuvieron durante gran parte del partido por expulsión de dos rivales y luego fallaron a la hora de la definición desde los 12 pasos a través de Gary Medel, Ben Brereton y Tomás Alarcón.

►TE PUEDE INTERESAR: Los memes de Chile y su reclamo fallido ante la FIFA

Ghana, por su parte, participará del Mundial de Qatar 2022 e integrará el Grupo H junto a Portugal, Corea del Sur y Uruguay.

Chile tropezó con Ghana y se enfurecieron los hinchas de la Roja

chile-hinchas.jpg

chile-hinchas1.jpg

chile-hinchas2.jpg

chile-hinchas3.jpg