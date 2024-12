"Creo que en este momento es difícil hacer un análisis, pero no fuimos el equipo que queríamos. Tratamos de resolverlo hasta el final pero ellos jugaron bien y se defendienron muy bien. La verdad es que me invade una triste bárbara por la derrota y me cuesta pensar. Estoy muy triste para hacer un análisis ahora", dijo el delantero de 34 años.

