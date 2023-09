El Tanque Barrea, refuerzo de lujo para Godoy Cruz: "Vengo a demostrar mis condiciones como jugador"

El ex jugador del Pirata dejó sus sensaciones de su arribo al Tomba, de esta nueva etapa que le toca vivir.

Daniel Barrea uno.jpg Daniel Barrea ha realizado sus primeros entrenamientos en el equipo que dirige Daniel Oldrá. Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

El jugador de 22 años, apodado "Tanque", confesó sobre su incorporación al Expreso: "Cuando me llamaron de Godoy Cruz, no lo dudé. En Belgrano me tocó jugar pocos minutos. Me interesó la propuesta y tengo muchas ganas de ponerme la camiseta del Tomba y dejar todo en la cancha".