Pier Barrios se está convirtiendo en un gran referente de Godoy Cruz

El jugador cordobés, en una charla con Ovación, contó de las sensaciones de esta etapa que está viviendo y manifestó: "Godoy Cruz representa mucho para mí. Me agarra en una etapa futbolística muy importante. Tengo una madurez que hace algunos años no tenía. La verdad que me han brindado mucho cariño desde que llegué a esta institución".

Pier Barrios.jpg Pier Barrios, a la derecha, junto al arquero Diego Rodríguez. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

"En cada partido trato de dejar todo por esta camiseta. Es algo muy lindo lo que se vive entre los jugadores y el hincha de Godoy Cruz", reveló el zaguero central.

Pier Barrios destacó lo mejor que hay en este plantel: "Lo mejor que tenemos es la armonía que hay en el grupo. En un plantel es difícil de conseguir, nos llevamos bien. Hay jugadores que somos más experimentados y otros que tienen mucha juventud y que son jugadores con mucho futuro".

Sobre la propuesta de juego que propone el entrenador Daniel Oldrá, afirmó: "Somos un equipo protagonista que intenta atacar siempre. Y se ve reflejado en la cancha. Hemos tenido un arranque positivo en un campeonato que es corto. Ojalá sigamos por este mismo camino".