Tadeo Allende explotó de emoción por el gol que marcó para Godoy Cruz en el descuento

El ex Instituto explicó lo que sintió tras su lesión que lo alejó de la cancha en su mejor momento. Se recuperó de una intervención de meniscos en la rodilla derecha.

festejo tomba.jpg El festejo de los jugadores con el empate ante Lanús, en el descuento. Foto: Prensa Godoy Cruz

El atacante del Expreso declaró: "Me tocó estar un tiempo fuera de la cancha. No estaba teniendo un buen partido, sentí un poco de emociones juntas. La lesión me agarró en un momento muy alto de mi carrera. Volver a marcar un gol es muy positivo y me da mucha confianza".