El polifuncional Agustín Bindella le dio un triunfazo a Gimnasia y Esgrima ante Deportivo Morón

Agustín Bindella habló con Ovación y contó sus sensaciones sobre el triunfo ante el Deportivo Morón y manifestó: "Estoy muy contento por haber ayudado al equipo con un gol que me tocó marcar. Pudimos conseguir un triunfo muy importante en esta etapa final del torneo, donde estamos peleando los primeros puestos, el objetivo es poder jugar la final".

►TE PUEDE INTERESAR: Gimnasia y Esgrima metió un gran triunfo ante al líder Nueva Chicago con un gol agónico

"Sabíamos que era un encuentro complicado, y no nos servía otro resultado que ganar. Queríamos seguir trepando en la tabla, continuar dando pelea y seguir teniendo chances para poder jugar la final por el ascenso", admitió.

"Estamos muy fuertes y felices como grupo, el primer objetivo que nos propusimos era poder clasificar al Reducido y poder jugar una final es la meta final de todos. Nos quedan tres partidos, ojalá sea uno más con la final. No podemos aflojar en este tramo de esta categoría tan dura, con equipos muy competitivos", opinó sobre el protagonismo que está mostrando Gimnasia y Esgrima, en el torneo de la Primera Nacional.

Agustín Blindela Gimnasia y Esgrima-.jpg Agustín Bindella sueña con jugar la final por el primer ascenso. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Agustín Bindella es un polifuncional en Gimnasia y Esgrima

Agustín Bindella tiene 23 años, se desempeña como lateral y también rinde muy bien como volante. Sobre su puesto en la cancha, manifestó: "No tengo problemas en la posición que me pongan, siempre voy a tratar de rendir de la mejor manera. Me siento muy cómodo y me puedo adaptar a las dos posiciones, lo he hecho en los dos puestos".

Gimnasia y Esgrima- Temperley..jfif

Gimnasia y Esgrima jugará el próximo domingo ante Temperley, desde las 19.10, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 36, donde buscará su tercer triunfo seguido.

Sobre este choque manifestó: "Es otro partido donde tenemos que sumar de a tres, tenemos que ganar los tres partidos que nos quedan para poder jugar la final por el primer ascenso. El grupo ha hecho un esfuerzo muy importante desde que arrancó el campeonato y seguirá dando pelea hasta el último encuentro".

Gimnasia y Esgrima--.jpg El Lobo festejó tras el triunfo ante el Deportivo Morón.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima tras jugar con Temperley de local, tiene confirmado su encuentro por la 37a. fecha, que será el lunes 21 de octubre desde las 21.10, de visitante, ante Brown de Adrogué. Luego terminará el torneo de local frente a Almagro.

El gol de Agustín Bindella al Deportivo Morón