El gran lamento de un jugador de Francia por la final perdida ante la Selección argentina

Konaté-Francia.jpg

"La final del mundo es un partido diferente. En un partido común vos querés demostrar tus cualidades, pero esto es otra cosa, es una situación en la que está todo permitido. La diferencia entre los argentinos y nosotros es que ellos jugaron como una final del mundo. En cada duelo te daban un golpe", manifestó el futbolista.

Konaté y su visión sobre la final entre la Selección argentina y Francia

"¿Qué hacés? ¿Te vas a quejar con el árbitro? No. ¿Estamos locos? Te pegan, te levantás y seguís. Como si no hubiera pasado nada. Porque los argentinos son provocadores. Y tan pronto como ven que te han ganado la ventaja, adquieren confianza. Y les dimos eso desde el principio", prosiguió con su análisis.

Y luego, añadió: "Tendríamos que haberlos ignorado y, en la próxima, ir al golpe. Aunque le rompas la pierna, es una final de la Copa del Mundo. No puedo decirte más. Desde el principio, debimos haber muerto en la cancha. Este es el error que cometimos, todos juntos".

Konaté-Francia-2.jpg

Por otra parte, Konaté recordó cuál era la sensación dentro del banco de suplentes de los europeos cuando Argentina se imponía por 2 a 0: "En los primeros 75 minutos yo estaba en el banco, volteaba la cabeza a la derecha y a la izquierda, miraba a los otros jugadores. Casi se les saltaban las lágrimas".

"Yo estaba en un estado mental en el que era demasiado difícil. Es como cuando ves cosas en el mundo y estás indefenso, no puedes hacer nada. Yo estaba en esa misma mentalidad. Vi acciones y me dije: ‘Me hubiera gustado demasiado estar ahí’. No puedes hacer nada, estás en el banco", destacó.

Por último, se refirió a una de las jugadas más recordadas, la atajada del "Dibu" Martínez ante Randal Kolo Muani cuando el encuentro estaba por finalizar. "Nadie puede culparlo. Si hay una persona que está enfadada con él, lo peleo", sentenció.

Durante el torneo, el defensor fue titular en las victorias por 4 a 1 ante Australia, la derrota contra Túnez y el triunfo en semifinales contra Marruecos. Luego sumó un puñado de minutos ante Dinamarca y en la final frente a Argentina.