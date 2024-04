El Gato Oldrá: "ser campeón con Godoy Cruz sería como tener un hijo"

oldra cuerpo tecnico 1.jfif El Gato Oldrá con sus colaboradores en este exitoso presente de Godoy Cruz.

Durante la entrevista, Oldrá sorprendió a indicar que "mi pasión nunca fue ser entrenador de fútbol, porque si hubiera sido mi pasión no estaría hoy en Godoy Cruz. Mi pasión siempre fue otra, por eso no soy feliz siendo entrenador de Primera división. Tal vez me va bien, porque trato de ser lo mas simple posible, muchas veces los entrenadores creemos que somos mas importantes que los futbolistas, pero si no sos simple, mas allá de todos tus conocimientos no los trasladas".

Luego, a la hora de autodefinirse como DT, explicó: "No soy un entrenador obsesivo, tampoco me gusta pasarle demasiada información al futbolista. Lo justo y lo necesario. Por ejemplo, no le puedo decir a Hernán López 'vos hace esto, cuando llegás al fondo mete una diagonal' y por ahi en su esencia, tiene en su cabeza tirar un caño y hacer un cambio de frente. Hay que defender la creatividad del jugador, porque es la esencia del futbolista argentino".

Tres cortitas del Gato Oldrá

El fútbol argentino: "Criticamos mucho al fútbol argentino, pero es super competitivo. Todos nos sorprendemos de la Premier League y después vienen y te llevan a tus jugadores. Mac Allister es uno de los mejores jugadores de la Premier y salió de nuestro fútbol".

Guardiola y Demichelis: "Aca viene Guardiola y pierde los primeros tres partidos seguidos y se tiene que ir. No tenes tiempo, te llames como te llames. A Demichelis están todo el tiempo pegandole, salió campeón, tiene mejores números que Gallardo cuando empezó y todavía sigue siendo cuestionado".

Scaloni: "Lo veo un tipo super simple, de hablar poco. Es un entrenador jóven, pero pareciera de 70 años por su sabiduría y tranquilidad. Le pagaría un café y que me cuente como hizo tan simple algo tan difícil: rodear tan bien a Messi".