El DT de Honduras estalló tras la goleada ante la Selección de México: "No es justo"

Las declaraciones de Rueda, tras la goleada ante la Selección de México

Tras el partido, el director técnico colombiano dijo presente en conferencia de prensa. Allí, no ocultó su fastidio por haberse despedido del certamen organizado por Concacaf: "El resultado no es justo para lo que mostró Honduras durante todo el partido; no concretamos las opciones que se nos presentaron y ellos fueron efectivos, eso dice todo".

Reinaldo Rueda.jpg El DT lamentó el resultado en tierras aztecas.

"Tuvimos un primer tiempo aceptable hasta el momento del gol. En el segundo tiempo perdimos el orden, propiciamos que ellos nos generaran muchas llegadas. Nos superaron con jugadores que tienen un mejor desempeño en la altura, nosotros tuvimos mucho desgaste", añadió tras la derrota con México.

Para finalizar, Rueda sentenció: "Conocemos el fútbol hondureño, pasamos por una transición con gran número de jugadores de la liga local; no tenemos elementos que pertenezcan a la elite internacional. Debemos subir ese escalón con más jugadores que jueguen en el exterior".

Cómo quedó conformado el Final Four

Los cuatro clasificados de la Concacaf Nations League se ubicarán dependiendo de los resultados obtenidos en la llave de cuartos de final y el mejor posicionado irá contra el último. A su vez, el segundo se medirá con el tercero.

Canadá es el líder de esta tabla (6 puntos y +4 diferencia de gol). Estados Unidos es segundo (6 puntos y +3). Panamá (4 puntos) es el tercero y México cierra la lista con 3 unidades.

En consecuencia, los cruces serán: