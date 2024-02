El Colo Colo tendrá en Mendoza el aguante de más de 16 mil hinchas para jugar con Godoy Cruz

No es un rival cualquiera el que le tocó a Godoy Cruz para iniciar su participación en la Copa Libertadores 2024, en la Fase 2, ya que el Colo Colo de Chile se trata de nada menos de uno de los equipos más populares de Sudamérica. Las complicaciones no son sólo futbolísticas, sino también organizativas, ya que tiene una masiva legión de seguidores y no de los más dóciles.