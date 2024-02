Activaron operativo de máxima seguridad por la llegada de 15.000 hinchas del Colo Colo a Mendoza

paso cristo redentor alta montaña paso a chile colo colo 2.jpg En la mañana de este miércoles llegaron a Horcones 10 micros con simpatizantes e hinchas del Colo Colo. Foto: Gendarmería Nacional

"Venimos trabajando fuerte hace varias semanas con reuniones que hemos mantenido con el consulado chileno, con la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile y también con Gendarmería Nacional y la Dirección de Policías de la provincia previendo este partido importante y teniendo tantos visitantes chilenos", expresó Amat.

Extremo operativo por la llegada de hinchas del Colo Colo

Hernán Amat señaló que el Colo Colo tiene a disposición 14.500 entradas para el partido que se disputará a las 21.30 del jueves en el estadio Malvinas, y prevén que se va a vender todo.

Como llegarán muchas peñas y la Garra Blanca de Colo Colo, "en Horcones se hace una requisa específica en los colectivos y después los recibimos con la Policía".

Agregó: "Tenemos el dato que la Garra Blanca va a viajar esta noche y van a estar pasando mañana a la mañana -más todo lo que implica la requisa y los trámites para pasar- vamos a estar bien con los tiempos para encapsularlos desde Uspallata para acompañarlos hasta el estadio".

paso cristo redentor paso a chile los libertadores 2.jpg Luego de la requisa de los colectivos, los trámites aduaneros y migratorios de los chilenos, los micros serán encapsulados por la Policía y viajarán así hasta Mendoza. Imagen ilustrativa.

También detalló que los chilenos que ingresen y no puedan demostrar que tienen un alojamiento en Mendoza "van a quedar en la playa de la Destilería de Luján para que no haya problemas hasta el momento del partido". Hora antes del encuentro serán también encapsulados por la Policía para llegar seguros hasta el Malvinas y disfrutar del encuentro.

"Esperamos la visita de muchos chilenos y trabajamos en la prevención para que esto sea una fiesta y no tengamos ningún tipo de problema, no solo en el estadio sino para todos los chilenos que visiten Mendoza", y para esto dispusieron un operativo de seguridad que contará con 800 policías dentro del estadio, mucho más que en cualquier otro encuentro, y otros 150 efectivos en el exterior para garantizar que no haya inconvenientes.

Demoras en el Paso Cristo Redentor para los hinchas chilenos

Debido a la exhaustiva requisa que se realiza a los hinchas del Colo Colo y los micros en los que viajan, las autoridades indicaron que se registran demoras para estos pasajeros en Horcones.

Señalaron que son controlados en el exterior por Aduana y luego hacen migraciones por colectivo en forma ordenada. Una vez que terminan estos trámites son encapsulados por la Policía y viajan hasta Mendoza. A pesar de este procedimiento especial, aseguraron que para el resto de los vehículos la situación es la normal y no hay demoras.

paso cristo redentor chilenos demoras chile.jpg Se espera que 15.000 chilenos lleguen a Mendoza entre este miércoles y el jueves. Imagen ilustrativa.

Además, informaron que se esperan lluvias débiles entre las 15 y las 20 de este miércoles, por lo que recomendaron circular con mucha precaución por la alta montaña.

El operativo de contingencia de simpatizantes del Colo Colo comenzó a las 0 de este miércoles. Los primeros colectivos llegaron alrededor de las 3 y fueron recibidos por el primer control de Gendarmería Nacional en la Pampa de las Leñas, sobre la Ruta 7, poco antes del ingreso a Horcones, donde pasan el primer filtro.

Indicaron que el grueso de la barra brava, simpatizantes y peñas del Colo Colo llegarían en 13 o 15 colectivos que se estima que saldrán a las 00.30 del jueves desde Santiago de Chile y viajarán hasta la frontera encapsulados por Carabineros hasta la boca de túnel. También llegarán en vehículos particulares o trafics.

Otros operativos por partidos en Vendimia

Amat, director de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, sostuvo que para los actos típicos de Vendimia 2024 organizan dos grandes operativos debido a que el viernes 1 de marzo jugará Independiente Rivadavia a las 17, y ese mismo día se realizará la Vía Blanca.

"Estamos previendo un operativo específico en la zona del Parque y alrededores porque vanos a tener mucho flujo de gente", indicó.

Contó: "El domingo 3 de marzo a las 17 jugará Godoy Cruz y esa noche será la primera repetición de Vendimia. Le pedimos al Club y también a AFA que se pase el horario del partido a las 11 de la mañana y esperamos una respuesta positiva. Si no, vamos a tener que organizar un operativo especial, ya que la gente saldrá del estadio a las 19, al mismo tiempo que se realizará el ingreso al Teatro Griego".