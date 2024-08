Dibu Martínez sorprendió al mundo del fútbol antes de su quinta temporada en el Aston Villa

martinez.jpg Dibu Martínez ya tiene el número 23 en el Aston Villa.

Dibu Martínez, de 31 años, llegó hace 4 años al Aston Villa y fue clave para que este año el equipo tenga el privilegio de volver a jugar la Champions League después de más de 40 años.

"Number 23 for the world number ONE" (Número 23 para el número 1 del mundo) dijeron las redes sociales del club respecto del marplatense quien hizo el anuncio este miércoles, pocos días antes del debut en la Premier League que será este sábado 17 a las 13.30 hora argentina, ante el West Ham.

Dibu Martínez volvió al Aston Villa para terminar la pretemporada

Dibu Martínez utilizó por última vez el número 1 en el amistoso del sábado pasado en Alemania ante el Borussia Dortmund (derrota 2 a 0) que significó el cierre de la preparación.

En la pretemporada Aston Villa le ganó a Walsall (3-0), Spartak Trnava de Eslovaquia (3-0), perdió con Columbus Crew (1-4), Leipzig (0-2) y América (0-1), batió a Athletic de Bilbao (3-2) y cayó ante el Dortmund (0-2).