Paulo Dybala muy cerca del fútbol de Arabia

Pese a esta ostentosa propuesta, se rumorea que el delantero argentino no estaría del todo seguro y aún no habría dado su voto positivo para salir de la entidad italiana. No obstante, desde la Roma consideran que se trata de un gran negocio dada la cuantiosa suma.

La cláusula de recisión de Dybala hoy por hoy en la Roma es de 12 millones de euros y el club árabe estaría preparado para ejecutarla.

Dyabala estaría inclinado por quedarse en la Roma pero su futuro aún no es certero.

La palabra de Paulo Dybala

Hace algunas semanas, el delantero de la Roma brindó una entrevista a The Athleticy confesó no estar listo para abandonar Italia. “Estoy en Italia desde hace casi 12 años y estoy viviendo un momento increíble. Es difícil para mí verme lejos de Italia porque aquí me he convertido en un hombre. Italia lo tiene todo para mí. Sería difícil irme, pero obviamente también está la curiosidad de saber cómo podría jugar en otras ligas“, aseguró la Joya en referencia a su estadía en Calcio.