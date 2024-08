Cuándo volverá a jugar Lionel Messi tras la eliminación del Inter Miami en la Leagues Cup

inter miami 1.jfif Inter Miami quedó eliminado en la Leagues Cup y Lionel Messi lo vio desde afuera.

Ese día, a las 20.30 (21.30 en Argentina) el Inter Miami recibirá a Cincinnati, su escolta en la Conferencia Este de la MLS, única competencia en la que los dirigidos por el Tata Martino siguen con vida en esta temporada.

"Estoy muy triste por el resultado porque creo que es muy poco lo que nos llevamos para el partido que hicimos y contra el rival que jugamos", lamentó el Tata Martino que ahora deberá esperar el regreso de Messi y apuntar todos los cañones a la Major League Soccer.

Inter Miami no pudo con Columbus Crew

Inter Miami ganaba 2-0, de local, con goles de los paraguayos Diego Gómez y Matías Rojas, pero terminó perdiendo 3-2 con Columbus Crew en los octavos de final.

Chrtistian Ramírez y el uruguayo Diego Rossi (2) marcaron para el equipo de Ohio que jugará el sábado 17 en cuartos de final con New York City FC, mientras que los otros tres cruces serán Philadelphia vs. Mazatlán, Seattle Sounders vs. Los Ángeles FC y América vs. Colorado Rapids.