Dibu Martínez reveló qué le dijo Messi en el momento de los penales del Mundial Qatar 2022

dibu martinez seleccion argentina messi.jpg

Con estos antecedentes, "Dibu" Martínez -generando elogios y críticas- se transformó en un especialista y ante ello brindó recientemente en Inglaterra una entrevista, en la cual reveló uno de sus secretos y reconoció que tuvo una ayuda de Lionel Messi para tener más posibilidades de atajar el penal.

"Los pateadores eligen un lugar para el penal y con la calidad que tienen, la pueden poner ahí. Si te estás moviendo, creas caos y los pateadores ven diferentes objetivos", comentó el arquero del Aston Villa.

Qué le dijo Messi a Dibu Martínez en los penales

"Messi me dijo eso, sí. Es más difícil. Cuando no me muevo, eligen un lugar y listo", sentenció el arquero que ganó el premio The Best en su puesto y acumuló distinciones en las competiciones que ganó con la Selección argentina.