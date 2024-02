Dibu Martínez reconoció su ilusión de estar en los Juegos Olímpicos

"Si hay algo que me falta en la Selección argentina es ganar los Juegos Olímpicos", expresó ilusionado Dibu Martínez antes de ponderar el trabajo de los arqueros de la Selección argentina Sub 23 que obtuvieron el pasaje para estar en París 2024: "Los jóvenes siempre necesitan la chance y hay que dejarles lugar. Si ellos están en un buen momento, no hay por qué cambiar", declaró.

►Te puede interesar: Enzo Fernández marcó un tremendo gol para el Chelsea ante el Aston Villa de Dibu Martínez