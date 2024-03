Darío Alaniz debutó de la mejor manera en Gimnasia y Esgrima y disfrutó de la primera victoria

►TE PUEDE INTERESAR: Gimnasia y Esgrima y el Deportivo Maipú tienen días y horarios de las fechas 5 y 6 de la Primera Nacional

"Lo disfruté como hincha, fue raro jugar sin público. Ojalá en el próximo encuentro de local si tengo la posibilidad de seguir, pueda compartir una victoria con los simpatizantes", dijo.

Sobre su situación como entrenador, el ex volante afirmó: "No me gusta la palabra interinato, no me suena bien. Voy a ser el entrenador con Defensores Unidos y después veremos.

"Estoy agradecido por esta posibilidad que me da Fernando Porretta. Somos gente del club que tenemos una identidad, queremos lo mejor para la institución y sabe que nos vamos a brindar por completo para que todo salga bien", afirmó.

Con respecto a los siete cambios que metió, entre los que destacó el ingreso del arquero Daniel Montagnino, afirmó: "Lo conozco bien y sé lo que me puede dar. La verdad que lo hizo muy bien, jugó con mucha tranquilidad y personalidad".

Por último dijo: "La verdad que sufrí bastante, pero me voy feliz porque se ganó".