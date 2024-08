Cristiano Ronaldo ahora abre polémica desde Youtube: cuestionó los goles de Pelé y Di Stéfano

En su estreno como yotuber, durante una charla con su ex compañero del Manchester United, Rio Ferdinand, Ronaldo no dejó pasar la oportunidad de resaltar su propio récord como el máximo goleador de la historia del fútbol: "Soy el jugador con más goles en la historia y pondré el nivel aún más alto. Quiero alcanzar los mil goles, creo lo lograré a los 41 años, si no tengo lesiones".

