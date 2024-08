Messi volvió a las canchas a un mes y medio de su lesión en la Copa América

Hoy se dio su regreso al campo de juego luego de varias semanas con trabajos kinesiológicos y especiales en gimnasio para poder recomponer la zona afectada. La Pulga se compartió entrenamiento con sus compañeros de las Garzas y se lo vio hacer ejercicios con pelota.

El entrenador de Inter Miami había confesado que no apurarían su regreso pero ese día está cada vez más cerca. Hace tan solo 3 días, el entrenador argentino se refirió a Lionel Messi en conferencia de prensa y dijo que era "cuestión de que agarre forma física" y que el 10 ya trabajaba con la pelota. "Se tiene que sentir confiado de que la lesión quedó atrás, pero no es algo que esté lejos de suceder", expresó Martino tras la victoria del Inter Miami sobre Cincinnati.

Hoy Lionel Messi volvió a entrenar y su regreso a un partido oficial podría ser en los próximos días con la camiseta de Inter Miami. Lo que sí está confirmado es que no participará de la doble fecha de Eliminatorias de septiembre con Argentina dado que Lionel Scaloni no lo convocó para procurar una adecuada recuperación.