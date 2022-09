Con los goles de Javier Peñaloza, Huracán sueña con lograr objetivos importantes

Javier-Peñaloza-Huracán-Las-Heras.jpg Javier Peñaloza la carta ganadora del Globo en la delantera Foto: Huracán Las Heras

El atacante del Globo se mostró muy feliz por el triunfo ante Liniers, un rival directo por la permanencia y reveló: "Ganamos un partido clave, fue un rival durísimo y por suerte lo pudimos sacar adelante. Estoy contento por los goles, sabemos que nos quedan cinco finales y tenemos que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles, en un torneo donde hemos tenido varia adversidades y hemos salido adelante".

Javier Peñaloza admitió: "Somos un plantel muy unido, la primera meta que nos propusimos es salir de la zona de abajo y si se da una clasificación a la segunda etapa, bienvenido sea. No estamos lejos y tampoco es algo imposible. Vamos a dejar todo en estos cinco partidos que nos restan disputar".

El ex delantero de Gutiérrez se refirió al apoyo de los hinchas de Huracán Las Heras, que en los dos últimos partidos no pudieron ir a la cancha, porque los partidos fueron a puertas cerradas. "Los simpatizantes son muy importantes para nosotros, en los últimos encuentros no han podido asistir. Nosotros tratamos de sacar los partidos adelante para lograr los objetivos que nos hemos propuesto".

Peñaloza ha crecido mucho en el fútbol. Sobre esta situación aseguró: "La verdad que la continuidad es muy importante. He ido madurando en el juego, encontrando una mejor ubicación. Siempre estoy enfocado en mirar para adelante y seguir mejorando. Para el delantero es importante convertir goles, ya que me suma una cuota de confianza muy grande".

Lo que viene para Huracán Las Heras

El próximo compromiso de Huracán Las Heras, será ante Juventud y el choque se jugará este domingo a las 11 en San Luis. Sobre este cotejo dijo: "Será otro partido muy duro, ellos se ubican en los primeros puestos de la tabla, están realizando una gran campaña. Nosotros vamos a ir a buscar los tres puntos".

Los goles del Globo