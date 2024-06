Colón de Santa Fe busca a Maximiliano Padilla, defensor de Gimnasia y Esgrima

El rosarino de 29 años arrancó su carrera en Boca Juniors, donde hizo divisiones inferiores, luego jugó en Central Norte de Salta y Estudiantes de Río Cuarto hasta llegar a Gimnasia y Esgrima en 2023. En el Mensana acumula 39 encuentros, con 3 tantos.

Maximiliano Padilla se refirió a la posibilidad de ir a Colón y aclaró: "No he recibido ningun llamado. Tengo contrato con Gimnasia y Esgrima y espero cumplirlo por respeto a este club donde me siento cómodo en lo personal y lo futbolístico".

Gimnasia y Esgrima está enfocado en Defensores de Belgrano

El equipo conducido por Ezequiel Medrán volverá al trabajo este lunes pensando en el compromiso que afrontará de visitante ante Defensores de Belgrano.

El partido entre el Lobo y el Dragón se disputará el próximo sábado 22 de junio desde las 15. El estreno de local en esta segunda rueda será con Chaco For Ever.

Diego Mondino ya puede jugar en el Lobo

En este próximo encuentro podrá jugar el defensor Diego Mondino, refuerzo de Gimnasia y Esgrima que hace varios días viene entrenando con el plantel.

El jugador oriundo de San Francisco cumplirá su segundo ciclo en el Lobo del Parque y viene de jugar en la Universidad Técnica de Cajamarca, de la Primera División de Perú