Claudio Ulloa- Huracán Las Heras..jpg Claudio Ulloa cumplirá su tercera etapa en el club de calle Olascoaga.

Claudio Ulloa viene de jugar en Andes Talleres e iniciará su tercera etapa en la institución de calle Olascoaga: "Estoy muy feliz de volver al club. Todos saben el sentimiento que tengo por estos colores. Estoy con muchas ganas de poder jugar y extrañaba mucho todo lo que se vive en esta institución".

Claudio Ulloa---.JPG

El defensor agregó: "Cuando se dio la posibilidad de volver a Huracán Las Heras, no dudé. Y es lindo que se dio justo ahora. He madurado a través de los años, soy un jugador con más experiencia y espero acoplarme a lo que pretende el entrenador (Alejandro Abaurre). Me reencontré con varios compañeros y la verdad es que están haciendo una buena campaña peleando por los primeros puestos".

"Mi familia está muy contenta de que haya regresado a Huracán Las Heras. Espero poder dejar todo y llegar lo más arriba posible con el Globo", cerró.

También llegó un arquero

El arquero Mauro Rodríguez es otro de los refuerzos de Huracán Las Heras. El arquero también llega al Globo desde Andes Talleres.

Mauro Rodríguez Huracan Las Heras..JPG

El Globo jugará con el puntero

Huracán Las Heras jugará este sábado desde las 14, ante el puntero Argentino de Monte Maíz, en el estadio Modesto Marrone de Córdoba, en el marco de la 15ª fecha de la Zona 2 del torneo Federal A.

El Globo y el Raya tendrán como árbitro a Gustavo Benítes de Salta.