Agustín Verdugo vive un gran momento en Huracán Las Heras

El mediocampista ha demostrado un gran nivel. Sobre su momento personal, afirmó: "Me siento muy bien, con mucha confianza. Este retorno al club representa mucho, siempre me han tratado de la mejor manera. Estoy dejando todo en la cancha en cada partido que me toca jugar, hay un grupo que está en la misma sintonía que trata de crecer a medida que pasan los partidos".

El jugador nacido en San Rafael, sobre este arranque del Globo, admitió: "Estamos felices por el momento futbolístico que estamos viviendo en el torneo. Nos dio mucha alegría ganarle a Ferro de General Pico en la vuelta a nuestra cancha después de mucho tiempo. Fue muy lindo regalarle un triunfo a los hinchas".

El jugador, que en la última temporada actuó en Independiente Rivadavia y que tiene mucho recorrido en el fútbol, dijo: "Estamos ilusionados con este arranque, pero el torneo es largo y falta mucho camino por recorrer. Vamos paso a paso, ahora el próximo objetivo es el compromiso con Estudiantes en San Luis".