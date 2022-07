Boca necesita un triunfo pacificador ante Talleres

►Te puede interesar: Carlos Izquierdoz está decidido a irse de Boca

Será el reencuentro del público xeneize con el equipo después de la fatídica noche de Copa ante Corinthians, que desembocó en el despido del DT Sebastián Battaglia y destapó un conflicto entre el plantel y el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme.

pol fernandez 2.jfif Pol Fernández será titular en Boca ante Talleres

Los efectos de la eliminación no solamente alcanzaron a Battaglia sino al capitán Carlos Izquierdoz, quien fue desplazado al banco de suplentes por Hugo Ibarra, quien en principio asomaba como interino y luego fue ratificado en el cargo.

Hugo Ibarra repite el equipo de Boca

La polémica se incrementó en el cotejo ante San Lorenzo, pero el Negro Ibarra le ratificó la confianza al mismo once titular, con el peruano Carlos Zambrano como primer marcador central, pese a una molestia muscular.

El Xeneize, vigente campeón del fútbol argentino, arrastra tres derrotas consecutivas en la Liga Profesional (1-2 vs. Unión de Santa Fe, 0-3 vs Banfield y 1-2 vs. San Lorenzo) y se ubica 15to. en la tabla con 9 puntos, a 7 del líder Atlético Tucumán.

Talleres está penúltimo con 5 unidades (un triunfo, dos empates y 4 derrotas) lo que contrasta con su histórica clasificación para los cuartos de final de la Copa Libertadores donde se cruzará con Vélez.

= Probables formaciones =

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Óscar Romero; Sebastián Villa y Darío Benedetto. DT: Hugo Ibarra.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra y Christian Oliva o Ulises Ortegoza; Alan Franco, Matías Esquivel y Matías Godoy o Francisco Pizzini; Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: La Bombonera.

Hora: 20:30.

TV: ESPN Premium.