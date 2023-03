Boca está en llamas por una acusación sobre Juan Román Riquelme: "Se cree su propia mentira"

juan-roman-riquelme.jpg

Respecto a la actualidad del club de La Ribera, Daniel Angelici indicó en declaraciones a TN: "Muy pocas veces juega bien pero viene de largos años. Hasta en la época en la que estaba yo en los últimos tiempos no jugaba bien. No ha mejorado mucho, se han ido jugadores y se ha perdido jerarquía. Uno ya pasó por esa etapa y desde afuera es un hincha más: siempre alentando, siempre queriendo ver a Boca ganar. Yo me encuentro con mucha gente en la calle que no está conforme con el manejo del club".

Y agregó: "Al Negro (Hugo) Ibarra lo quiero mucho. Me acompañó en mi primera campaña, pero lo más importante es tener un técnico que tenga ciento por ciento de autonomía, algo que es muy difícil con el Consejo de Fútbol y con Riquelme".

juan-roman-riquelme1.jpg

"Román se cree su propia mentira, la que le viene diciendo al hincha hace muchos años. Él dice, se autoconvence y eso no es una realidad. No ganó la última elección. Casi el 50 por ciento de los socios no lo votó en la elección pasada, a pesar de ganar. ¿Ahora cree que ha hecho una gestión maravillosa para que lo vote el 95 por ciento? Hay que ser más humilde. Riquelme es un ídolo por todo lo que le dio a Boca, pero fuera de la cancha siempre dejó mucho que desear", continuó el ex mandatario.

No obstante, aseguró sobre su futuro: "La etapa mía en Boca terminó por el momento. Sí voy a acompañar al candidato de la oposición. Con mi voto o con lo que me pidan. Ojalá la oposición unifique a algún candidato para darle al socio otra alternativa".

►TE PUEDE INTERESAR: Máxima bronca con los jugadores de la Selección argentina

Por último, se refirió a la posibilidad de que Mauricio Macri regrese a la política de la institución: "A mí me encantaría, pero no va a ser candidato. Quizás está dispuesto a acompañar, a lo mejor en la lista, para dar su apoyo. Hay que ver qué va a hacer de su futuro también. Es mi amigo, es nuestro referente y a Boca le dio muchas alegrías, así que sería muy bueno que se vuelva a involucrar con el club".