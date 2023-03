Máxima bronca con los jugadores de la Selección argentina

Didier Deschamps no dudó en asegurar que hubo “hechos y actitudes inaceptables” en los festejos de la Selección argentina, al levantar la Copa del Mundo.

didier-deschamps2.jpg

"Felicitaciones a ellos, son campeones del mundo. Pero hubo hechos y actitudes inaceptables. No tengo ningún problema con que saltaran y se alegrasen, pero la noción de respeto no existió", confesó el DT en una charla que mantuvo con el diario Le Figaro.

Didier Deschamps sostiene que “nadie se merece eso”, y menos todavía un jugador de la talla de Kylian Mbappé. De todos modos, luego reconoció que “hubo disculpas” por “algunas situaciones que fueron demasiado lejos”.

seleccion-argentina.jpg

El DT analizó Francia en la final: “Aunque sepa lo que hemos perdido, así son las cosas. Hay que aceptarlo. He vuelto a ver esa final varias veces... El escenario, la carga emocional, el contexto in situ con la ausencia de jugadores muy importantes... Pero me gustó la imagen del equipo francés”.