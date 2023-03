Benjamin Ortiz quiere que Gimnasia y Esgrima tenga revancha frente al Deportivo Morón

►TE PUEDE INTERESAR: Joaquín Sastre y su sincera autocrítica tras la caída de Gimnasia y Esgrima

Benjamín Ortiz forma la dupla central con Maximiliano Padilla. "La verdad que me da muchos consejos, siempre hablamos de los delanteros que vamos a enfrentar, tenemos una gran relación. Maxi Padilla es la voz de mando de la defensa, me da mucha confianza y me sirve para ir mejorando a medida que van pasando los partidos", dijo.

"Los inicios en Gimnasia y Esgrima fueron a los 10 años. Un amigo me insistió para que me fuera a probar y le hice caso. Tuve la posibilidad de quedarme en el club y quiero devolverle todo lo lindo que ha dado", afirmó.

En el torneo pasado el jugador aprendió mucho cuando compartió el plantel juntocon Diego Mondino y Franco Meritello. Ellos jugaban en su posición.

Benjamín Ortiz afirmó: "Me enseñaron mucho cuando estuvieron en club. Diego Mondino fue un capitán excelente, nos aconsejaba permanentemente a los más chicos. Antes que se fuera a San Martín de Tucumán tuve la chance de hablar con el Topo Meritello y me dijo palabras muy lindas. Estoy agradecido de haber compartido un plantel con estos dos grandes jugadores, les deseo lo mejor a ellos y espero algún día dejar la huella que dejaron en el club".