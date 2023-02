Benjamín Ortiz es una grata revelación de Gimnasia y Esgrima

►TE PUEDE INTERESAR: Maximiliano Padilla, el defensor goleador de Gimnasia y Esgrima

Benjamín Ortiz , de 19 años, habló sobre sus inicios y manifestó: "Llegué al club cuando tenía 9 años, siempre soñaba con jugar en el equipo profesional, ahora que soy parte de este plantel me siento muy feliz. Es el resultado de tantos años de sacrificio, esfuerzo y dedicación. Voy a seguir trabajando para poder vivir de esta profesión, que es muy linda".

►TE PUEDE INTERESAR: Joaquín Sastre analizó su primer triunfo en Gimnasia y Esgrima

benjamín Ortiz tres.jpg Benjamín Ortiz agradeció la confianza y el apoyo que le da el entrenador y sus compañeros. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

"Me siento muy agradecido por la confianza que me da el entrenador y el apoyo que tengo de mis compañeros, los jugadores más experimentados, como Brian Olivera, Maximiliano Padilla y Lucas Villarruel. Me dan muchos consejos, espero seguir aprendiendo y creciendo", agregó el futbolista.

Sobre la victoria ante San Martín de San Juan, opinó: "En San Juan metimos un triunfazo frente a un equipo que se hace fuerte de local, salió todo como estaba planificado y fuimos justos merecedores del triunfo. Ahora tenemos un partido muy duro ante Flandria, esperemos lograr los tres puntos para seguir con esta racha positiva".

CONCENTRADOS GIMNASIA..JPG

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima tras jugar ante Flandria, se enfrentará ante Alvarado. Este cotejo se jugará el próximo sábado 25 de febrero a las 20.45, en el estadio José María Minella.