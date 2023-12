Benjamín Cremaschi pasó por Mendoza y contó cómo vive el sueño de jugar al lado de Messi en el Inter Miami

cremaschi 1 (4).jpg Benjamín Cremaschi vive con naturalidad el hecho de ser compañero de Lionel Messi en el Inter Miami

"Cuando salimos campeones del Mundial yo estuve acá, en Mendoza, y fuimos a festejar. Incluso había estado en el predio de la AFA unos días antes, en la semifinal con Croacia, cuando me convocaron para entrenar con la Selección Sub 20. La verdad es que fue algo hermoso y después del año que tuvo Leo (Messi) y de todo lo que le pasó, que termine en el club donde estoy yo, la verdad es que es una locura. Nadie se lo esperaba. Ya cuando lo vi en persona fue una locura, porque si bien sabíamos que podía pasar, no lo creés hasta que lo ves. Hasta cuando lo anunciaron no lo creía y la verdad es que recién caí cuando lo vi en el primer entrenamiento", cuenta con sorpresa el volante que en 2023 sumó 41 partidos, 3 goles, 6 asistencias, el título de la Leagues Cup y la final de la US Open Cup con la camiseta rosada de la franquicia de la Florida.

Messi-Cremaschi.jpg Benja con Messi, sus padres, sus tres hermanos y las medallas de la Leagues Cup

-¿Cómo es la relación tuya con Messi, Busquets y Jordi Alba?

-Bien, la verdad es que son muy buena gente. Es algo que admiro mucho de ellos. Porque son los mejores jugadores del mundo, han ganado casi todo en sus carreras y llegaron a un equipo y a una liga que todavía está creciendo. El equipo estaba último en la tabla, no había ganado nada y ellos hicieron todo lo posible, con toda la fuerza que trajeron, para levantar al grupo y unirnos. Ellos le dan bola a todo el mundo, son muy respetuosos y al final del día eso nos ayuda a todos. Porque nos contagian la forma de ser de ellos, como personas y como futbolistas.

-¿Te hablan mucho? ¿Te aconsejan?

-Sí, obviamente. Son muy buenos compañeros y se los ve con muchas ganas de enseñar, y de que que el equipo crezca. Yo creo que ellos saben que pueden ayudar mucho y aportarle mucho a un equipo con muchos jóvenes como el nuestro.

cremaschi 4 (1).jpg La banda argentina del Inter con la Leagues Cup

Una lesión y la pretemporada que se viene

Más allá de descansar y compartir unos días con su familia y amigos, Cremaschi destinó el receso de la MLS a recuperarse de una lesión: "En julio, cuando llegó Leo (Lionel Messi) jugamos contra Cruz Azul y me empezó a doler mucho la zona media. Terminé con una pubalgia que recién ahora me la termino de curar. Ahora ya estoy mucho mejor, pero jugué unos 4 o 5 meses con una molestia bastante fuerte. Pero bueno, había que seguir, yo no quería parar y aunque todos sabían me decían que podía seguir jugando y recién cuando se acabó la temporada hice un tratamiento con los médicos y los fisios. Ahora me estuve entrenando, pero no tanto como me gustaría".

Asistencia a Messi y golazo del Inter

First goal Leo Messi in MLS in great combination with Benja Cremaschi

La agenda de Cremaschi y de todo el plantel del Inter Miami marca que el comienzo de la pretemporada será el lunes 8 de enero y luego vendrá una gira en la que el 19 de enero visitarán a la selección de El Salvador y luego tienen previsto un tour por Asia en el que jugarán el 29 de enero en Arabia Saudita ante el Al Hilal por la Riyadh Seasons Cup, y el 1 de febrero, en ese mismo torneo, enfrentarán al Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Finalmente viajarán a a Hong Kong para un amistoso el 4 de febrero con la selección local y de ahí a Japón para finalizar el periplo el 7 de febrero contra el Vissel Kobe. Luego, ya de regreso, el 24 de febrero recibirán a Newell's.

cremaschi 3.jpg Benja y el abrazo con otra leyenda: David Beckham

De estar último en la MLS a ser campeón con Messi

Con solo 18 años, Benjamín Cremaschi fue el encargado de patear penales decisivos en los octavos de final de la Leagues Cup y en la semifinal de la US Open Cup, mostrando una madurez llamativa: "La verdad es que, con la ayuda del psicólogo, trato de normalizar todo lo que pasa en mi vida. Entonces es como que no termino sintiendo tanto la presión, aunque obviamente la siento y hay algunos partidos en los que estoy más nervioso que otros. Por ejemplo, en las finales".

messi benja.jpg Fotón con Messi y su octavo Balón de Oro

-¿Era más presión ir último en la tabla o tener que estar a la altura porque jugás con Messi?

-Quizás es más presión jugar con Messi. Al final del día vos querés que él esté contento. O por lo menos me pasaba a mí que no me importaba cómo jugaba yo o qué estaba haciendo, pero si él estaba contento con lo que estaba haciendo el equipo, yo me quedaba tranquilo. Es el mejor jugador del mundo, lo admiro desde que era chico y creo que eso es una presión muy grande para cualquiera. Pero bueno, estar último en la tabla también es muy difícil, y aunque en la liga (MLS) no hay descenso a nadie le gusta perder. Había partidos en los que perdíamos y para mí era como el fin del mundo. Las dos son presiones grandes, pero trato de manejarlas.

cremaschi messi.jpg Jugar con Messi es una presión para un joven de 18 años

Su evolución y el cuerpo técnico del Tata Martino

A la hora de evaluar su evolución como jugador tras compartir equipo con figuras de la talla de Messi o Busquets, el número 30 del Inter Miami asumió: "Jugando con ellos aprendés un montón. Yo siempre trato de absorber de todo el mundo y más de los jugadores que tienen experiencia. En este caso son jugadores que han jugado en las mejores ligas del mundo y en mundiales. Y yo, como mis compañeros, tratamos de absorber todos lo que ellos nos aportan en cada entrenamiento".

El penal decisivo en la semifinal de la US Open Cup

2023 Lamar Hunt US Open Cup Semifinal: FC Cincinnati vs Inter Miami - Benjamin Cremaschi PK - Aug 23

-¿Cómo es la relación con Martino y el cuerpo técnico?

-Bien, muy buena. Ellos también. No solo Leo, Buquets y Jordi son los que nos ayudaron a crecer como lo hicimos. Obviamente la experiencia del Tata, que estuvo en la Selección argentina, la de México, en el Barcelona, ha dirigido en muchos lugares y salió campeón con el Atlanta United en la MLS. Es un entrenador que sabe mucho, conoce la liga y sin dudas nos hizo crecer un montón.

Entre los jóvenes destacados por la FIFA

La FIFA eligió a Benjamín Cremaschi como uno de los 9 futbolistas adolescentes que explotaron en 2023 y explicó en su publicación: “Benjamin Cremaschi tuvo un año fantástico en el Inter Miami. Aunque el club atravesó un período difícil, todo cambió con la llegada de un tal Lionel Messi en agosto. El equipo de Florida logró ganar la Leagues Cup y el joven Benja, como le llaman cariñosamente, aprendió mucho en los últimos meses jugando junto al ídolo argentino, Sergio Busquets y Jordi Alba, entre otros. Fruto de la unión de un exjugador de rugby argentino y una jugadora de hockey sobre césped, el volante estadounidense debutó con la selección el pasado mes de septiembre en una victoria por 4-0 sobre Omán. Teniendo en cuenta el talento y el potencial del joven deportista, bien podría ser el comienzo de una larga y hermosa historia. Cremaschi ciertamente sueña con jugar el próximo Mundial en casa”.

cremaschi.jpg Benjamín Cremaschi es una promesa del fútbol internacional

Los futbolistas adolescentes destacados por la FIFA

Lamine Camara, Metz y Senegal – 19 años

Benjamín Cremaschi, Inter Miami y Estados Unidos – 18

Endrick Felipe, Palmeiras y Brasil – 17

Alejandro Garnacho, Manchester United y Argentina – 19

Nestory Irankunda, Adelaide United y Australia – 19

Ernest Nuamah, Lyon y Ghana – 20

Kendry Paez, Independiente del Valle y Ecuador –

Lamine Yamal, Barcelona y España – 16

Warren Zaire-Emery, París Saint-Germain y Francia – 17

Cortitas de Benjamín Cremaschi

Los sponsors: "Desde que llegó Leo todo lo que pasa en el club y también al resto de los jugadores del Inter, incluidos los jóvenes como yo, tiene otra exposición. Todo es gracias a que él vino al Inter Miami. Creo que si hubieramos tenido un buen año, no sería lo mismo sin él".

Ser conocido: "En Miami un poco la gente me reconoce por la calle y algunos acá también".

Golazo al DC United

Benjamin Cremaschi Goal - DC United vs Inter Miami 0-1

La MLS: "Es una Liga bastante competitiva. No hay tanta diferencia entre el primero y el último, y los partidos siempre son bastante parejos. Si nos entrenamos bien y nos enfocamos en lo que podemos hacer, vamos a marcar diferencia porque tenemos muchos buenos jugadores".

La Champions de la CONCACAF: "Hay buen nivel y competimos contra una liga como la mexicana, que es fuerte. Nunca la he jugado, ni tampoco la he visto mucho, pero es un torneo bastante competitivo".

La Copa América, el Mundial de Clubes y el Mundial 2026 en Estados Unidos: "Se siente que hay mucha expectativa de la gente y veo que en general el fútbol en Estados Unidos está con muchas ganas de crecer".

cremaschi farias.jpg Cremaschi y Facundo Farías posaron con las nuevas zapatillas del Inter Miami

La Selección, Estados Unidos y el sueño olímpico

Aunque en 2022 Javier Mascherano lo convocó para entrenar en Ezeiza con la Selección argentina Sub 20, Benja tuvo este año convocatorias a la Selección Sub 23 de Estados Unidos y hasta debutó con la mayor de su país natal, aunque con 18 años aún está en condiciones de elegir por una u otra: "No sé muy bien como es el reglamento, creo que tenés que jugar dos partidos oficiales para quedar bloqueado una selección, pero después no se si tenés hasta los 23 años, o una cosa así, para decidir", deslizó.

cremaschi 1.jfif Cremaschi debutó ante Omán en la selección mayor de Estados Unidos

-¿Es una presión para vos tener que elegir?

-No, la verdad es que lo trato de llevar día al día. Si aparece algo, tomo una decisión en el momento con mi familia, mi representante y la gente con la que está alrededor mío. Lo voy llevando de poco y me imagino que algún día tendré que tomar una decisión.

-¿Cómo fue la experiencia con la selección de Estados Unidos?

-Muy buena, me gustó mucho. Al cuerpo técnico se lo ve con muchas ganas de crecer y hay muy buenos jugadores. La mayoría están en Europa y son jóvenes por lo que pienso que hay mucho futuro. Yo estuve en una convocatoria con la mayor y otras tres con la Sub 23, que ya está clasificada a los Juegos Olímpicos.

cremaschi 2.jpg El hijo de mendocinos ya jugó para su país de nacimiento en Sub 19 y Sub 23

-¿París 2024 es un objetivo?

-Sí, es uno de los mayores objetivos personales para este año. Creo que llegar a jugar unos Juegos Olímpicos a los 19 años, es algo que me puede abrir un montón de puertas en mi carrera.

-¿Y la Copa América?

-No sé si voy a estar convocado, es difícil, pero va a estar buena y en el caso de Estados Unidos pienso que le sirve mucho para medirse con los mejores de Sudamérica. Se siente que tanto la Copa América, como el Mundial de Clubes de 2025 y por supuesto el Mundial 2026 han generado mucha expectativa y van a hacer crecer mucho al fútbol en Estados Unidos.