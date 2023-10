Benjamín Cremaschi, convocado a la selección olímpica de Estados Unidos

cremaschi 1.jpg Benjamín Cremaschi, revelación del Inter Miami, es elegible para Argentina y Estados Unidos

El año pasado, Benjamín Cremaschi jugó algunos amistosos con la Sub 19 norteamericana y también estuvo entrenando con la Selección argentina Sub 20 que Javier Mascherano estaba preparando para el Sudamericano jugado en enero último. Incluso es tenido en cuenta para el Preolímpico Sub 23.

Nacido en Estados Unidos, pero de padres mendocinos, Cremaschi aún es elegible para los dos países, aunque el mes pasado hizo su debut en la selección mayor de Estados Unidos jugando unos minutos en el amistoso que ganaron 4-0.

cremaschi 1.jfif El hijo de mendocinos ya jugó para la mayor y la Sub 19 de Estados Unidos

Un gran año para Benjamin Cremaschi

Benjamín Cremaschi debutó el año pasado, pero en su primera temporada en el Inter Miami ha sido una de las revelaciones con 39 partidos oficiales, 3 goles y 7 asistencias.

Potenciado desde la llegada de Messi, Benja fue clave en la conquista de la Leagues Cup 2023, primer título oficial de la franquicia que tiene entre sus propietarios a David Beckham.