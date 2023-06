Ángel Di María se despidió de la Juventus y define su futuro

►Te puede interesar: Ángel Di María y Benfica: un retorno que está cada vez más cerca

di maria 1.jpg Ángel Di María se despidió de Juventus mientras comparte sus vacaciones en Ibiza con Germán Pezzella

"Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte. Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre", dijo el atacante que en Europa ya jugó nada menos que para Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG y Juventus.

►Te puede interesar: Di María define su futuro y el Barcelona es uno de los interesados

"Un saludo muy grande a todos los Juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón", manifestó Ángel Di María tras una temporada en la que jugó 40 partidos y marcó 8 goles.

di maria 2.jpg Di María y su esposa en las playas de Ibiza

De vacaciones y definiendo el futuro

Ángel Di María hizo su despedida desde Ibiza, donde se lo pudo ver a través de las redes sociales compartiendo unas vacaciones con su familia y Germán Pezzela, otro campeón del mundo.

Benfica es el primer club que ha mostrado interés en el futbolista que negocia como agente libre, también hay una muy buena oferta del Monterrey mexicano y sondeos de otros equipos de Europa.