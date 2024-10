Alfredo Berti a un año del ascenso: charla a fondo con el DT de Independiente Rivadavia

Alfredo Berti 1.jpg Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia repasó el ascenso histórico a Primera División, a un año de haber obtenido esa gesta. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Ese domingo los azules escribiaron su página más gloriosa al consagrarse campeones de la Primera Nacional 2023 y conseguir el soñado ascenso a Primera División.

El santafesino Alfredo Berti fue el DT que entró en la historia de Independiente Rivadavia y para recordarlo, mientras está cumpliendo su tercer ciclo en el club, habló largo y tendido con Ovación en el estadio Bautista Gargantini.

“A los hinchas les digo que lo disfruten, son festejos imborrables. La cantidad de gente que fue a Córdoba ese día fue tremenda. Cuando marcamos el primer gol la gente no festejaba sino que lloraba. Esto nos apasiona y cuando el hincha se va feliz es algo que no tiene precio", dijo el DT.

"El ascenso es algo que todo entrenador espera al armar un equipo. Transitamos un camino muy difícil en la Primera Nacional y haber llevado a este equipo a Primera División fue una felicidad gigante".

Emocionado por los recuerdos de aquel logro, el DT que será recordado por siempre por los hinchas de la Lepra accedió a una charla no habitual para quien ya había dirigido a la Lepra en 2017, cuando logró el objetivo de mantener al equipo en la Primera Nacional.

"Fue una aventura magnífica para el club, para la gente y para ese grupo de futbolistas que brindó al máximo. En lo personal poder haber logrado el objetivo mayor fue una alegría enorme, sentí muchas emociones", asumió.

Berti Independiente Rivadavia.jfif Berti destacó el trabajo de los jugadores, los dirigentes y se siente muy agradecido a los hinchas de la Lepra. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"El hincha me para en la calle y me dice que fue el día más feliz que tuvieron en su vida. Cuando uno puede darle una felicidad a una persona es muy fuerte. Siento mucho compromiso por este club. Todo lo que pasó fue extraordinario y quiero que el futuro sea mucho mejor", resaltó Berti.

Los números del equipo de Alfredo Berti

El DT llegó en lugar de Ever Delmadé en la 9na fecha y en 28 partidos obtuvo 19 victorias, 5 empates y 4 derrotas, sumando 62 puntos.

Salió campeón en el partido definitorio ante Almirante Brown pero antes, el 15 de octubre del 2023, en la última fecha le ganó al Deportivo Maipú de visitante con gol de Matías Reali y terminó primero de la Zona B con 68 puntos.

"Fue una campaña histórica. Instalar a Independiente Rivadavia en Primera División era el sueño de todos y haber sido participe de esa gesta indudablemente va a quedar siempre en mi corazón".

Las virtudes de aquel equipo campeón

Alfredo Berti habló de los puntos alto que tenía ese equipo y aseguró: "Teníamos muchos jóvenes con mucho hambre de progresar y quedar en la historia del club. Y algunos jugadores con experiencia que iban apuntalando a los más jóvenes. A medida que fueron pasando los partidos se generó una buena convivencia, fue un grupo que se brindo para dar el gran salto a Primera".

El DT tampoco dejó de reconocer al hincha de la Lepra: "Todo lo que generó el hincha se trasmitió a los jugadores. Solo tengo palabras de agradecimiento por todo el cariño que me han dado, no solamente en la cancha sino cuando salgo a comprar algo. Son todas demostraciones de afecto y de felicidad pura".

"El acompañamiento de la gente que tuvimos durante toda la campaña generó mucha energía positiva y mística. Se unieron todas las partes para lograr el gran objetivo".

Berti no dudó cuando lo llamaron para volver

Alfredo Berti está viviendo su tercer ciclo en la Lepra y sobre sus etapae anteriores en el club, afirmó: "Cuando estuve en el 2017 e hicimos una buena campaña, siempre me había quedado en la cabeza que, por su gente, la dirigencia, la belleza geográfica donde se ubica el club, era un equipo que podría dar el salto a Primera División. Cuando me llamaron no dudé ni un minuto en volver y logramos el ascenso. Y ahora estamos luchando para mantener al equipo en Primera División".

Berti.....jpg Alfredo Berti tiene un sentido de pertenencia con Independiente Rivadavia. Este es su tercer ciclo en el club. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"Cuando me fui de Independiente Rivadavia, cuando logramos el ascenso, muchos decían que me iba porque tenía arreglado todo en otro club y eso me mortificaba un poco".

"Tomé la decisión de irme cuando logramos el ascenso porque pensé que estaba todo hecho. Cuando me fui a casa estuve pensando y sentí que habían cosas por hacer por el club y estoy de vuelta en un momento difícil. Hay que bancar la parada y redoblar los esfuerzos para que la situación cambie", confesó Alfredo Berti.

El recuerdo del preparador físico Hernán Puertas

El DT recordó de una persona muy especial en la histórica campaña 2023 y fue el recordado preparador físico Hernán Puertas: "Se nos enfermó el profe Hernán Puertas que fue un amigo de la vida y fue algo muy duro", asumió.

"Los jugadores redoblaron el esfuerzo. Era una persona muy querida que había formado el grupo, era un ser que se hacia querer y estuvo muy metido en esta gesta", dijo emocionado.

La intimidad de Alfredo Berti

Alfredo Jesús Berti tiene 53 años y respecto de su familia contó: "Se compone de Paulina mi compañera de toda la vida, y mis hijos Ulises, Ángelo, Apolonia y Julia".

"Fue una emoción única. Ver a toda la gente y a mi familia con tanta felicidad, no tiene precio. Ese día estaba mi mamá en la cancha y me dijo que fue uno de los días más felices de su vida".

alfredo-berti.jpg

"Soy muy familiero, estoy mucho en mi casa y no tengo redes sociales. Mis hijas siempre están pendientes de lo que pueden hablar del papá. Soy una persona normal, trasmito mis mismos valores de como vivo a los jugadores que entreno, trato de que me conozcan como soy e intento de no tener doble discurso", se autodescribe el entrenador.

Los 35 partidos de Independiente Rivadavia campeón

1 Aldosivi (V) 2-1 Ezequiel Ham y Luciano Abecasis

2 Chaco For Ever (V) 1-2 Brian Sánchez

3 Mitre (L) 4-1 Alex Arce-2-, Victorio Ramis y B. Sánchez

4 Chacarita (V) 0-3 -

5 T. Suárez (L) 1-3 A. Arce

6 Atlanta (V) 2-2 B. Sánchez y E. Ham

7 Racing Cba. (L) 1-1 Juan Elordi

8 Dep. Riestra (V) 3-3 L. Abecasis, A. Arce y Alejo Distaulo

9 Ferro (L) 2-1 A. Arce -2- (1 penal)

10 Gimnasia Jujuy (V) 3-1 A. Arce-2- (1 penal) y A. Cazula e/c.

11 Quilmes (L) 2-0 J. Elordi y A. Arce (penal)

12 Brown (V) 0-0 -

13 Estudiantes (L) 2-1 A. Arce (penal) y J. Elordi

14 Atl. de Rafaela (V) 3-1 Matías Reali y A. Arce -2-

15 Dep. Madryn (L) 1-0 A. Arce

16 Villa Dálmine (V) 3-0 A. Arce -2- (1 penal) y Jonás Aguirre

17 Dep. Maipú (L) 2-1 J. Elordi y A. Arce (penal)

18 Aldosivi (L) 2-1 A. Arce -2-

19 Chaco For Ever (L) A. Arce

20 Mitre (V) 1-2 A. Arce

21 Chacarita (L) 1-0 E. Ham

22 T. Suárez (V) 3-0 B. Sánchez, J. Elordi y A. Arce

23 Atlanta (L) 1-1 Mauro Maidana

24 Racing Cba. (V) 0-2 -

25 Dep. Riestra (L) 1-0 A. Arce

26 Ferro (V) 1-1 N. Arena e/c.

27 Gimnasia Jujuy (L) 2-1 J. Elordi y A. Arce (penal)

28 Quilmes (V) 1-0 M. Maidana

29 Brown (L) 0-2 -

30 Estudiantes (V) 0-0 -

31Atl. de Rafaela (L) 2-1 J. Aguirre y A. Arce (penal)

32 Dep. Madryn (V) 1-1 A. Arce (penal)

33 Villa Dálmine (L) 1-0 A. Arce (penal)

34 Dep. Maipú (V) 1-0 M. Reali

Final Alte. Brown (N) 2-0, B.Sánchez y V.Ramis

Nota: Hasta la fecha 8 el equipo fue conducido técnicamente por Ever Demaldé y en la 9 asumió Alfredo Berti.