Diego Tonetto debutó en Independiente Rivadavia en la Copa de la Liga, en un estadio muy particular

Twit de Diego Tonetto.JPG El posteo de Diego Tonetto de volver a jugar en el Mario Kempes.

El volante, fue titular en el amistoso con River Plate, en el Malvinas Argentinas, en la Copa Desafío de Campeones y con Argentino de Quilmes por la Copa Argentina, pero no había tenido participación en la Copa de la Liga.

Sobre la igualdad ante Talleres, aseguró: "El punto que logramos en Córdoba fue importante por la magnitud del rival. Talleres es un equipo que es protagonista en los últimos torneos y se clasificó a copas internacionales"

tonetto 1.jpg

"No nos conformamos porque fue un partido donde nos habíamos puesto en ventaja y no pudimos sostener la victoria. Ahora hay que cerrar de la mejor manera esta Copa de la Liga en el partido con Vélez que es otra final y pensar en el próximo torneo".

Diego Tonetto y su momento personal

Con respecto a su presente, Diego Tonetto afirmó: "En lo personal me sentí muy bien, sobre todo desde lo físico. Tenía muchas ganas de jugar un partido de la Copa de la Liga porque había podido jugar con River , en un partido lindo que nos tocó vivir y también por Copa Argentina con Argentino de Quilmes".

"Yo disfruto el presente y siento que en algún momento todo se va terminar. La carrera del jugador es así. Me da escalofríos pensar que ya no queda mucho. Si es por mí no me iría más de este club y cuando no me pueda poner esta camiseta tendré que hacerlo desde otro lado, pero eso se verá más adelante. Estoy enfocado en el presente, y salir de esta situación".

Sobre la mala racha de la Lepra, Diego Tonetto aseguró: "El camino es el trabajo, no hay otra opción. Somos autocríticos y sabemos que estamos en deuda con nosotros mismos y con nuestra gente. No va venir nadie con una varita mágica a cambiar todo. Somos nosotros los que tenemos que trabajar el doble y sacar esta situación adelante. El punto con Talleres servirá si le ganamos a Vélez".