Alexis Viscarra y el objetivo de ascender con San Martín

Alexis Viscara san Martín ujno.jpg Alexis Viscarra dijo que el objetivo es lograr el ascenso Gentileza: Prensa Atlético San Martín

El defensor, que tiene un importante recorrido en el fútbol, reconoció "Se ha armado un buen grupo de trabajo que tiene claro el objetivo que es lograr el ascenso. Estamos contentos por este arranque, hemos ganado los primeros dos partidos en un campeonato muy duro como es el Regional Amateur y estamos trabajando para conseguir la primera meta que es clasificar a la siguiente instancia".

San Martín equipo.jpg El Atlético San Martín está haciendo una gran campaña en el Regional Amateur Foto: Gentileza Atlético San Martín

Para Viscarra jugar en el Atlético San Martín significó dar un gran paso en su extensa carrera. "Es un club grande de Mendoza que no se merece estar en esta categoría. No había jugado nunca en este club, era algo pendiente en mi carrera. Se me abrió esta puerta y estoy dejando todo por el bien de esta institución."

Respecto al armado del plantel, el zaguero manifestó: "San Martín tiene un gran plantel, de mucha jerarquía. Tenemos un entrenador que tiene mucha trayectoria y ha logrado más de un ascenso".

"Sabemos que somos candidatos y que San Martín es el rival a vencer, pero también sabemos que todos los partidos son finales y nos van a querer ganar. El hincha tiene derecho a ilusionarse porque nosotros vamos a dejar todo en la cancha. Sabemos la convocatoria que tiene este club y trabajamos día a día para poner a San Martín en lo más alto".