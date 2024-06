Alexis Ferrero: "Es un gran desafío dirigir al Atlético San Martín"

"La verdad que es un hermoso desafío dirigir al Atlético San Martín. Me siento con muchas ganas, muy ilusionado de poder hacer un buen papel y poner al club en los primeros planos, el primer objetivo es que clasifiquemos a la siguiente instancia", dijo.

"Estoy con muchas ganas de poder estar en Mendoza y ponerme a trabajar con los muchachos. Cuando me llamaron no lo dudé por el plantel que hay, donde hay jugadores muy importantes", mencionó.

"Haciendo un análisis de los jugadores que hay, tenemos un equipo muy rico en nombres, nosotros trataremos de imponer nuestra idea de juego y ojalá se pueda plasmar en la cancha", agregó el ex DT de San Martín entre otros equipos.

Alexis Ferrero y la gran convocatoria de los simpatizantes

Alexis Ferrero habló de los hinchas del Albirrojo y admitió: "No me sorprende para nada la convocatoria de los simpatizantes, lo viví cuando me tocó ponerme la camiseta del club. Vamos a dejar todo en cada partido para darle alegrías a los hinchas".

El estilo de juego de Alexis Ferrero

Alexis Fererro habló sobre el estilo de juego y aseguró: "La idea de juego es llegar con muchos jugadores al área rival, ser un equipo agresivo. Tener una recuperación rápida y ser un equipo que tenga mucha circulación. Tenemos un buen material futbolístico en un torneo que es duro y muy competitivo".

"Ojalá puedan tomar nuestras ideas como propias, eso hace que los técnicos lleguen a ser grandes porque sus ideas impactan en los rendimientos de los jugadores y los hacen crecer", agregó.

"Tuve la suerte de ser capitán en los clubes que jugué. Como entrenador le dedico mucho trabajo a esta profesión. Es mi cuarta experiencia como entrenador, ojalá podamos plasmar nuestras ideas en la cancha", cerró.