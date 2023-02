Alex Arce, una de las cartas ofensivas de Independiente Rivadavia

alex arce dos.jpg Alex Arce tuvo un buen rendimiento en su debut en la Lepra. Foto: Martín Pravata (UNO)

El delanteroo, en diálogo con Ovación, se refirió al estreno que tuvo la Lepra ante el Tiburón en el estadio José Maria Minella. "Me siento muy contento por el debut que tuvimos con un triunfo. La verdad que me sentí muy bien en este primer partido que me tocó jugar, mis compañeros me han recibido muy bien".