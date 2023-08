Alejandro Gutiérrez Arango, motivado para el partido Gimnasia y Esgrima vs. Almirante Brown

►TE PUEDE INTERESAR: Nicolás Romano y sus ganas de revancha en Gimnasia y Esgrima

El zaguero central continuó diciendo: "Nos estamos preparando para llegar de la mejor manera a este compromiso, tenemos confianza en lo que podemos dar como equipo".

El equipo del Parque viene de empatar 2 a 2 con Deportivo Morón, en Buenos Aires. Al Lobo se lo empataron en el descuento. Sobre este choque, opinó: "Fue una sensación amarga porque lo teníamos ganado y lo igualaron en el final. En el balance general, fue un resultado positivo porque jugamos con un hombre menos mucho tiempo".

Gimnasia.jpeg El Lobo luego de jugar ante Deportivo Morón se prepara para jugar ante el puntero Almirante Brown.

Sobre su momento, afirmó: "Estoy contento, vine a buscar continuidad y la he podido encontrar. Me siento muy feliz de poder integrar este grupo que se mata en los entrenamientos y deja todo en los partidos. Siempre trato de crecer en mi puesto y trabajo para mejorar".

Alejandro Gutiérrez extraña sus seres queridos que están en Colombia. "Siempre es difícil estar lejos de casa, no estar con los afectos, las amistades. Acá me encontré con un club muy familiar, la gente me recibió muy bien, los hinchas desde que llegué me dieron mucho aliento".