Nicolás Romano y sus ganas de revancha en Gimnasia y Esgrima

"Nosotros tenemos que volver a mostrar nuestra fortaleza de local. Es lo que nos ha hecho fuertes para poder sumar puntos y estar en los puestos de arriba. Vamos a salir a buscar los tres puntos para trepar en la tabla de posiciones", agregó.

Con respecto a la igualdad ante Deportivo Morón, opinó: "Nos quedó un sabor amargo, teníamos el partido ganado y nos empataron en el último minuto. Nos fuimos conformes con la muestra de carácter que mostró el equipo".

Gimnasia.jpeg Gimnasia y Esgrima se prepara para jugar ante el puntero Almirante Brown.

NIco Romano Lobo uno.jpg Nicolás Romano junto a Rodrigo Castro que no podrá jugar ante Almirante Brown.

Sobre su continuidad, opinó: "Estoy muy contento, es algo que necesitaba. Estoy muy agradecido por la confianza que me da Joaquín Sastre y trato de dejar lo mejor de acuerdo a lo que el entrenador me pide. Me siento con mucha confianza, y esto me permite hacer buenos partidos".

"El grupo está muy fuerte, con ganas de volver a ganar, después de las dos derrotas seguidas y el último empate. Tenemos un gran equipo para pelear los puestos del Reducido, se viene una seguidilla de partidos importantes", cerró el goleador.

Los 5 goles de Nicolás Romano