Alberto Naves: "Es el partido del año el que jugarán Independiente Rivadavia con Godoy Cruz"

Alberto Naves 1.jpg Alberto Naves se identifica mucho con Independiente Rivadavia. Se dio el gusto de jugar en la Lepra y el Tomba.

Salió campeón en Independiente Rivadavia y convirtió el gol del ascenso para Godoy Cruz al viejo Nacional del '94 ante Guaraní Antonio Franco.

Tuvo un gran recorrido en el fútbol y tuvo que dejar la actividad a los 24 años por una lesión en la rodilla.

Naves expreso..jpg Alberto Naves estaba junto al Ariel Pereyra en la etapa que jugó en el Expreso.

El Tomba ganó el partido de ida en el Feliciano Gambarte por 1 a 0 ante Guaraní Antonio Franco (por el Torneo del Interior) con el gol que Naves le hizo a Gabriel Puentedura el 12 de junio de 1994 y en la revancha en Misiones empataron 0 a 0. A ese equipo del Bodeguero lo dirigía Alberto Isaías Garro.

alberto Nave Lepra.jpg El Beto Naves estaba con la camiseta de la Lepra, donde vivió grandes momentos y se ganó el cariño de los hinchas.

El ex goleador habló del choque que protagonizarán Independiente Rivadavia y Godoy Cruz. "Son partidos especiales, siempre se tomó como un clásico, más allá que el clásico real es Independiente Rivadavia con Gimnasia y Esgrima. Lo tomaba así cuando jugué en los dos equipos, tengo los mejores recuerdos en las dos instituciones, y coseché muchos amigos", dijo.

“Estamos muy bien representados en primera división con estos dos equipos mendocinos. Es el partido del año y más esperado por la provincia", agregó.

Su opinión de los dos rivales

"La verdad que deseo que salga un gran espectáculo de este partido que espera todo Mendoza. Va salir un lindo partido, a Independiente Rivadavia lo vi muy bien con Lanús y Godoy Cruz está muy afianzado, viene de realizar un gran torneo en la Copa de Liga donde se clasificó a las instancias finales", añadió.

Cnacha de laLepra.jpg Así luce el Bautista Gargantini a días del gran choque entre la Lepra y el Tomba.

El cariño de Alberto Naves por la Lepra

Alberto Naves se refirió a la hinchada de la Lepra, y afirmó: "El estadio Bautista Gargantini va a explotar, con la gran hinchada que tiene Independiente Rivadavia que es especial, es única, muy sufrida, y está siempre alentando. Me ha brindado mucho cariño y hasta el día de hoy me lo hace saber, que disfruten estar en primera división, se lo merecen".

Naves Lepra hijo.jpg

El hijo del Beto juega en Godoy Cruz

El ex delantero se refirió al Expreso y confesó: "La gente de Godoy Cruz también me quiere mucho, fue un año inolvidable donde conseguimos el ascenso, me tocó hacer un gol en la final. Tengo a mi hijo Tomás Hipólito, de 16 años, que juega de carrilero en el Tomba. Cuando voy al predio me dan su cariño, la hinchada es muy apasionada".

Daniel Oldrá Godoy Cruz-.jpg Alberto Naves elogió al Gato Oldrá, el DT de Godoy Cruz. Compartieron el plantel del ascenso al Nacional B en el '94. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El elogio de Naves para el Gato Oldrá

Con Daniel Oldrá fueron compañeros en el ascenso del '94 al Nacional B. "El Gato es un fenómeno, un visionario. Cuando lo tuve de compañero ya se veía ese carisma de técnico. Daniel Oldrá y el Ruso Marcucci eran la mano derecha del entrenador Alberto Garro", expresó.

Perfil : Alberto Hipólito Naves nació el 25 de abril de 1969 en La Paz, Mendoza.

: Alberto Hipólito Naves nació el 25 de abril de 1969 en La Paz, Mendoza. Trayectoria: Centro Cultural y Juventud Unida (La Paz), Atlético Palmira, San Martín de Mendoza, Independiente Rivadavia, Independiente de Avellaneda, Godoy Cruz, Quantan de Malasia y San Martín de Mendoza.

El gol del ascenso en el '94 para el Tomba