Agustín Rossi no llegó a un acuerdo con el Consejo de Fútbol y se aleja de Boca

►TE PUEDE INTERESAR: Leandro Paredes dejaría el PSG para ir a la Juventus

agustin-rossi-boca.jpg

Rossi, a través de su representante, pidió más tiempo para responder a la oferta recibida la semana pasada, pero se encontró con una negativa rotunda del club.

►TE PUEDE INTERESAR: Campazzo, Laprovittola y Deck, en la lista para las eliminatorias del Mundial 2023

En la reunión -no duró más de diez minutos- González pidió casi el doble de lo que había ofrecido Boca, pero el Consejo xeneize dejó en claro que no negociará por otras cifras más elevadas. Rossi se fue muy enojado por esta postura y no se sabe qué pasará con el futuro del guardavallas.

Juan-Roman-Riquelme.jpg

Agustín Rossi considera insuficiente la oferta de Boca

El arquero, de 26 años y una de las figuras del equipo en los últimos tiempos, aún considera insuficiente la oferta de Boca y, si no hay más aproximaciones en las cifras, podría buscar una salida al exterior.