Messi y su premio más insólito: el Martín Fierro Digital

messi bobo 2.jpg Lionel Messi y Gastón Edul en el momento que lo llevó a ganar el Martín Fierro Digital

Mientras era entrevistado post partido por el periodista Gastón Edul para TyC Sports, Messi, quien había anotado un gol de penal en el tiempo reglamentario y otro en la definición, sorprendió al mundo al lanzar la frase que ya pasó a la historia: "Qué mirás, bobo...andá pallá".

El Martín Fierro Digital para Messi

Los premios Martín Fierro Digital 2023 fueron entregados en el hotel Sasso de Mar del Plata e incluyeron una distinción en forma de homenaje para el Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina y oriundo de Mar del Plata, que recibió su padre.

dibu padre.jpg El padre de Dibu Martínez recibió el premio homenaje

Weghorst, el bobo de Países Bajos

Wout Weghorst, el destinatario de la célebre frase de Messi, estuvo a punto de frustrar el sueño argentino en el Mundial, ya que ingresó a los 78' en lugar de Memphis Depay y anotó los dos goles que llevaron el partido a los penales, pero Dibu Martínez se convirtió en héroe, atajó dos remates en la definición y colaboró para que la Selección obtuviera el boleto a las semifinales.

El famoso "Qué mirás bobo"

"El 19 (Weghorst), desde que entró al partido fue a provocarnos, a decirnos cosas. Y eso no es parte del fútbol, yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten también a mí. No me gusta que hablen antes del partido", explicó Messi después.