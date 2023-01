Scaloni elogió a Messi y se ilusiona con que llegue al 2026

►Te puede interesar: Sudamericano Sub 20: qué necesita Argentina para pasar al hexagonal final

scaloni valdano.jpg Lionel Scaloni elogió a Lionel Messi en su charla con Jorge Valdano

"Es un líder lógicamente futbolístico pero cuando habla dice las palabras justas. Y lo que transmite al compañero no lo vi nunca, en ninguna persona, es increíble", describió Scaloni.

"Lo puedo contar, pero lo tendrían que vivir. Lo que transmite... Cómo lo miran los compañeros y la admiración con la que lo miran", describió el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022.

scaloni messi 1.jpg Scaloni volvió a manifestar su deseo de que Messi juegue el Mundial 2026

En otro tramo de la charla con Valdano en el canal Movistar Fútbol, el entrenador santafesino se volvió a ilusionar con la posibilidad de que Messi juegue el próximo Mundial.

"Es feliz dentro de una cancha y con la camiseta de la Selección. La edad, para todos y para él también, es un handicap pero seguramente tenerlo adentro de un grupo y que tenga la 10 en un Mundial, generará algo. Yo se la dejaría ahí, después ya veremos", expresó.

Scaloni en Universo Valdano

El abrazo con Paredes, Menotti y Bilardo

Lionel Scaloni se refirió al emotivo abrazo con Leandro Paredes luego de la conquista de la Copa del Mundo: "En ese momento decís 'se acabó' y 'qué alivio'. Lo conseguimos pero 'qué alivio'. Después lo veo venir a él (a Paredes) llorando de frente, que había sufrido por haber entrado y salido del equipo y había llegado justo por la lesión. Verlo emocionado, me hizo emocionar también y fue un abrazo muy lindo", relató.

https://twitter.com/DSportsRadio/status/1617878227888017410 #Scaloni y el momento en que rompió en llanto en el abrazo con #Paredes



El entrenador campeón del mundo contó intimidades de los festejos en una gran charla con Jorge Valdano.



"Ver (a Leandro) emocionado me hizo emocionar también", afirmó el DT. pic.twitter.com/e2OZrsSPee — D Sports Radio (@DSportsRadio) January 24, 2023

Valdano, campeón del Mundo en 1986 en aquel equipo liderado por Diego Maradona, también le consultó a Scaloni por el hecho de estar "en la mesa" de César Menotti y Carlos Salvador Bilardo.

"No me siento cómodo en esa mesa. Tendría que ser así por respeto a la trayectoria y me llena de orgullo porque todos crecimos con ellos. Pero nunca pienso en que quiero estar sentado o estar a la par de ellos", señaló al respecto Scaloni.