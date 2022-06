Messi fue invitado a un cumpleaños infantil y hubo pura emoción

►TE PUEDE INTERESAR: Agustina Gandolfo inauguró un restaurante con Lautaro Martínez y deslumbró a todos

Messi-cumpleaños-1.jpg

El miércoles, Ana Paula, líder del grupo de animación de fiestas infantiles 'Choke los 5', fue contratada para organizar un cumpleaños y tuvo como invitado a Lionel Messi.

Los chicos se emocionaron al ver a Messi

"¡Seño, seño, ¿viste quién está? Es Messi!", decían los chicos emocionados al ver a Leo, que está de vacaciones en Rosario tras el triunfo en la Finalissima ante Italia y la goleada ante Estonia, donde convirtió cinco goles.

Ana Paula y sus compañeras también se sacaron una foto con el astro argentino y la foto se hizo viral.

"Fuimos a un evento que era para un familiar de él. Organizamos el cumpleaños de un niño y tomamos el evento con la misma seriedad y valoración que la de cualquier otro. No me pusieron condicionamientos ni requisitos. Coordinamos como con cualquier otro cumple: el lugar del festejo, la temática, el tiempo del evento, yo seleccioné a mi equipo de trabajo y listo. Claro que después tuvo el condimento particular de que estaban Messi, sus hijitos y su familia", le dijo Paula a TN.

"Sabía que podía estar Antonela con los nenes. Era una oportunidad de la familia de reunirse con los Messi, que no suelen estar. Entonces sabía que ella iba a estar pero no Leo. No tenía la confirmación de que iba a asistir, pero en el momento en el que llegó al salón me avisaron y con mi grupo de trabajo hablamos para manejarnos con total normalidad, como con cuaquier otro cumpleaños. Cuando llegó, entró, se sentó en una mesa con total simpleza y humildad. Como uno más", finalizó.